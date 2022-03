Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis. (pol/msc) Am Wochenende gab es nicht nur bestes Frühlingswetter, sondern auch einige Motorradfahrer. Das führte aber auch zu mehreren Unfällen.

Wie bereits berichtet, kam auf der Landesstraße L595 zwischen Neckarwimmersbach und Pleutersbach ein 28-jähriger Motorradfahrer ums Leben. Auf der Autobahn A5 wurde ein 61-Jähriger schwer verletzt.

Zudem wurden in Schwetzingen und in Waldwimmersbach zwei Fahrer jeweils leicht verletzt, in Ketsch verlief ein Unfall noch klimpflicher - es blieb bei einem Sachschaden.

Um Unfälle mit Motorradfahrern zu vermeiden, führt die Polizei regelmäßig Kontrollen und Präventionsmaßnahmen an besonders beliebten Zweirad-Strecken durch, wie sie mitteilte.