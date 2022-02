Sulzfeld. (pol/jasch) Ein Betrunkener hat einen Unfall verursacht. Laut Polizeiangaben kollidierte der 45-Jährige am Donnerstagabend gegen 18.50 Uhr mit einem geparkten Auto in Sulzfeld. Der Sachschaden beträgt rund 10.500 Euro.

Der Unfall ereignete sich in der Ochsenburgstraße in Richtung Kürnbacher Straße. Das Auto des Mannes war nicht mehr fahrbereit. Der Alkoholtest zeigte einen Wert von mehr als zwei Promille an.

Er muss nun mit einer Anzeige an die Staatsanwaltschaft Karlsruhe wegen Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinwirkung rechnen.