St. Leon-Rot. (pol/rl) Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag an der Kreuzung Parkring und Eichenweg. Ein 48-jähriger BMW-Fahrer war gegen 14.05 Uhr auf dem Parkring in Fahrtrichtung Sepp-Herberger-Straße unterwegs. An der Kreuzung zum Eichenweg übersah er einen von rechts kommenden Ford. Obwohl er noch eine Vollbremsung machte, kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander.

Der Ford-Fahrer und der BMW-Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen per Rettungswagen in eine Klinik. Der Sachschaden beträgt rund 9000 Euro.