St. Leon-Rot. (pol/lyd) Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag um 12.12 Uhr an der Einmündung des Blütenwegs in die Hauptstraße wurde ein 65-jähriger Radfahrer tödlich verletzt, teilt die Polizei mit.

Der Radfahrer war in Richtung St. Leon unterwegs, als er von einer gleichaltrigen Autofahrerin überholt wurde. Dabei kam es zur Berührung, bei der der Radfahrer aufgeladen wurde und dann auf die Straße fiel.

Nach der medizinischen Erstversorgung durch einen Notarzt war er schweren Kopfverletzungen mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Heidelberg gebracht worden. Dort verstarb er am Abend aufgrund seiner schweren Verletzungen.

Weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174-4111 bei der Verkehrspolizei in Heidelberg zu melden.