St.Leon-Rot. (ots) In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde eine in Fahrtrichtung St. Leon-Rot aufgestellte mobile Geschwindigkeitsmessanlage, offenbar mutwillig, zerstört. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Ein oder mehrere Unbekannte setzten den Blitzer-Anhänger in Brand. Was die Täter zur Brandlegung nutzten und wie hoch der Sachschaden ist, ermittelt derzeit das Polizeirevier St. Leon-Rot. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel.: 06227/881600 zu melden.