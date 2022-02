St. Leon-Rot. (pol/rl) In der Nacht zum Samstag wurde in ein Firmengebäude am Lußhardthof eingebrochen. Die Täter überstiegen zunächst einen Zaun und versuchten mehrere Türen und Fenster aufzuhebeln. Schließlich gelangten sie durch ein Fenster in das Gebäude und entwendeten daraus einen Fernseher.

Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt und wird im Laufe der Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls weiter geklärt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter der 06222/5709-0 telefonisch in Verbindung zu setzen.