St. Leon-Rot. (pol/rl) Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhauses kam es am Samstagnachmittag in St. Leon. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer im Erdgeschoss des Gebäudes in der Franz-Antoni-Straße aus. Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz. Über die Brandursache liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.