Spechbach. (cm) Ein Radfahrer ist am Sonntag bei einem Sturz in Spechbach so schwer verletzt worden, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste.

Wie ein Sprecher der Polizei auf RNZ-Anfrage berichtete, war der Fahrradfahrer gegen 13.30 Uhr am Ortsausgang von Spechbach auf der Landesstraße L530 in Richtung Epfenbach unterwegs, als es zu dem Sturz kam.

Nach ersten Informationen soll keine weitere Person beteiligt gewesen sein. Die Strecke machte zuletzt Schlagzeilen, da es hier als Test einen Schutzstreifen für Radler gibt.