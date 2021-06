Sinsheim. (pol/mare) In gleich zwei Tierarztpraxen in Sinsheim und Meckesheim ist in der Nacht zu Dienstag eingebrochen worden. Das berichtet die Polizei.

In die Tierarztpraxis in der Sinsheimer Kurpfalzstraße wurde demnach zwischen Montagabend, 23.30 Uhr, und Dienstagfrüh um 7.30 Uhr eingebrochen. Das Fenster im Eingangsbereich des ersten Obergeschosses wurde aufgehebelt und dadurch ein zweites Fenster entriegelt. Zwei Kassen am Anmelde-Tresen wurden aufgewuchtet und dasBargeld gestohlen.

Außerdem kam eine Spardose am Tresen abhanden. Der Gesamtschadenswert ist nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise gehen ans Polizeirevier Sinsheim, Telefon 07261/6900.

Auch in Meckesheim wurde in derselben Nacht eine Tierarztpraxis in der Zuzenhäuser Straße heimgesucht. Zwischen 22 und 9 Uhr wurde das Fenster zum Wartezimmer im Erdgeschoss aufgehebelt. Das weitere Vorgehen des oder der Einbrecher erfolgte dann analog zum Einbruch in Sinsheim: Durch ein zweites Fenster stiegen der oder die Täter in das danebenliegende Behandlungszimmer ein. Über den entstandenen Schaden ist bislang nichts bekannt. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch überprüft werden. Hinweise gehen hier an den Polizeiposten Meckesheim, Telefon 06226/1336.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.