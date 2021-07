Sinsheim-Reihen. (jubu) Ein Stoppelacker auf einer Fläche von zwei Fußballfeldern ist am Samstagnachmittag bei Sinsheim-Reihen in Flammen aufgegangen. Notrufer meldeten gegen 12.20 Uhr eine von weitem sichtbare Rauchentwicklung vom Gewann Nussbaum. Die ersteintreffenden Feuerwehrkräfte der Abteilung Reihen begannen sofort mit den ersten Löschmaßnahmen. Da das Feuer drohte, sich immer weiter auszubreiten und um die benötigten großen Mengen an Löschwasser an den Brandort zu transportieren, wurden die Abteilungen Steinsfurt und Sinsheim nachalarmiert. Über die Ursache des Feuers war zunächst nichts bekannt. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften, das Polizeirevier Sinsheim mit einer Streifenwagenbesatzung vor Ort.

Update: Samstag, 31. Juli 2021, 14.26 Uhr