Sinsheim. (pol/mare) Ein 50 Jahre alter Spitz-Ahorn ist bei einem Unfall in Hilsbach zerstört worden. Das berichtet die Polizei.

Bei dem Verkehrsunfall, der sich am 1. April oder in den Tagen zuvor in der Breiten Straße ereignete, wurde der rund 50 Jahre alter "Spitz-Ahorn"-Baum total zerstört. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, dürfte ein Lastwagen beim Rangieren gegen den Baum gestoßen sein, der dadurch zerstört wurde. Der Sachschaden dürfte schätzungsweise bei rund 4000 Euro liegen.

Aufgrund des Schadensausmaßes ist es nicht ausgeschlossen, dass der Lastwagen auch sichtbare Schaden durch die Kollision aufweist. Zeugen können sich daher melden beim Polizeirevier Sinsheim unter Telefon 07261/6900.