Sinsheim. (pol/make) Mindestens fünf Schüsse feuerte am Dienstag ein Unbekannter auf ein Anwesen in der Egerlandstraße ab. Wie die Polizei mitteilte, sollen die Schüsse am Dienstag gegen 14 Uhr gefallen sein. Die Polizei vermutet, dass der Täter Metallkugeln aus einer CO2-Waffe abgefeuert hat.

Eine aufmerksame Nachbarin hörte zur Tatzeit mehrere Knallgeräusche und sah danach in unmittelbarer Nähe des Tatorts einen Mann im blauen Pullover.

Wer ebenfalls etwas Verdächtiges gesehen hat oder Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07261/690-0 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.