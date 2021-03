Sinsheim. (pol/lyd) Am Montagmorgen gegen 9 Uhr ging eine 52-jährige Frau im Wiesentalweg mit ihrem Terrier-Mischling Gassi als ein großer brauner und ein großer schwarzer Hund einer unbekannten Rasse vom Segelfluggelände her auf sie zu gerannt kamen, teilt die Polizei mit.

Kurzerhand nahm die Frau ihren Hund auf den Arm, um ihn vor den heranstürmenden Hunden in Sicherheit zu bringen. Diese sprangen an der Frau hoch, beschädigten ihre Kleidung und verletzten sie leicht an den Oberschenkeln.

Die Halter der beiden frei laufenden Hunde sollen zwei Männer in Alter von etwa 50 Jahre sein. Sie sollen etwa 1,70 Meter groß und dunkel gekleidet sein und kamen kurze Zeit später hinzu. Durch ihr Zurufen ließen die Hunde von der Frau ab. Anstatt sich jedoch um die verletzte Frau zu kümmern, gingen sie mit ihren Hunden weiter.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den bislang unbekannten Hundehaltern geben können, sich mit Polizeihundeführerstaffel in Walldorf, Telefon 06227/358188-0, in Verbindung setzen.