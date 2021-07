Sinsheim-Dühren. (pol/lyd) Nach den derzeitigen Erkenntnissen brachen zwei Täter in der Nacht zum Mittwoch in den Bürocontainer einer Entsorgungsfirma in der Straße "Am Leitzelbach" im Ortsteil Dühren ein. Hier entwendeten sie aus einer Kaffeekasse und einer Geldkassette einen geringen Geldbetrag, teilte die Polizei mit. Der Gesamtschaden inklusive des eingeschlagenen Fensters beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Überwachungskamera hat die beiden Einbrecher erfasst, wodurch folgende Beschreibung erfolgen kann:

> 1. Täter: männlich; normale Statur; insgesamt dunkle Kleidung; helle Weste über dem Kapuzenpulli; dunkler Mund-Nasen-Schutz, bzw. dunkle Sturmmaske; schwarz-weiße Handschuhe.

> 2. Täter: männlich; dünne Statur; dunkler Zip-Pullover mit weißem Reißverschluss, dunkle Kapuze; schwarze Schuhe mit weißer Sohle; schwarze Handschuhe. Er trug zur Tatausführung eine ca. 150 cm lange Eisenstange oder einen Geißfuß mit sich.

Ein Zusammenhang mit den Einbrüchen in der "Breiten Seite" und in eine Firma, ebenfalls "Am Leitzelbach", in den Tagen zuvor ist eher unwahrscheinlich, aber dennoch nach wie vor Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Zeugen wenden sich bitte an den Polizeiposten Angelbachtal unter Telefon: 07265/911200 oder an das Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0.

Update: Freitag, 16. Juli 2021, 11.45 Uhr