Sinsheim-Reihen. (jubu) Ein brennender Wäschetrockner im Keller eines Zweifamilienhauses in Sinsheim-Reihen rief am Montagnachmittag die Feuerwehren aus Reihen, Steinsfurt und Sinsheim in der Lindenstraße auf den Plan.

Gegen 15.30 Uhr hatten Bewohner die starke schwarze Rauchentwicklung aus den Kellerräumen bemerkt. Sie verständigten den Notruf und schafften es unverletzt ins Freie. Die Flammen des brennenden Haushaltsgerätes brachten eine direkt über dem Trockner verlaufende Wasserleitung aus Kunststoff zum Schmelzen.

Eine glückliche Fügung: Das strömende Wasser löschte den brennenden Trockner, weshalb die kurze Zeit später mit zirka 30 Kräften eingetroffene Feuerwehr lediglich Nachlöscharbeiten und Belüftungsmaßnahmen durchführen musste. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 15.000 Euro. Die beiden Wohnungen sind weiterhin bewohnbar.