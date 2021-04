Sinsheim. (jubu/pol/lyd) Am Dienstag um 6.35 Uhr wurde die Feuerwehr zum Brand einer Werkstatthalle beim städtischen Bauhof in die Dührener Straße 23 alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache hatte eine in der Halle abgestellte Kehrmaschine Feuer gefangen und eine starke Verrauchung verursacht.

Die Freiwillige Feuerwehr aus Sinsheim, deren Gerätehaus unmittelbar neben der Halle liegt, war rasch vor Ort und konnte Schlimmeres verhindern. Der Brand war nach Angaben eines Feuerwehr-Sprechers schnell unter Kontrolle und nach Polizeiangaben um 7.15 Uhr wieder gelöscht.

Dennoch war wegen der anfänglich starken Rauchentwicklung und unklaren Lage Gesamtalarm für die städtische Wehr ausgerufen worden. Über die entstandene Schadenshöhe war am Morgen noch nichts bekannt - verletzt wurde niemand.