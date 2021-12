Sinsheim. (pol/mare) Gerade als ein Einbrecher versuchte, am frühen Freitagabend in ein Haus in der Straße "Zur Schanz" in Sinsheim einzubrechen, kehrten die beiden Bewohner kurz vor 19 Uhr heim. Wie die Polizei berichtet, ließ der Unbekannte von der weiteren Tatausführung ab und flüchtete über das Gartengrundstück in das angrenzende Feld.

Der Täter hatte bereits die Glasscheibe der Terrassentür eingeschlagen und war unmittelbar davor, in die Wohnung einzudringen. Der Sachschaden blieb deshalb gering.

Zeugen, die Hinweise auf die Tat und/oder den Täter oder verdächtige Wahrnehmung entlang der Straße "Zur Schanz" gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Telefon 07261/690-0, zu melden.