Sinsheim. (pol/sake) Zu einem Zusammenstoß zweier Autos kam es am Mittwoch, 17. November, gegen 18.45 Uhr in Sinsheim.

In der Eschelbacher Straße wollte ein 37-jähriger Fahrer mit seinem VW-Transporters auf ein Grundstück in Höhe der Hausnummern 7 und 3 nach rechts abbiegen. Er habe den Blinker gesetzt und sei nach links ausgeschert, um besser auf den Parkplatz zu gelangen, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Dabei wurde er von einem 27-jähriger Toyota-Fahrer rechts überholt und beide Fahrzeuge kollidierten. An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können (Telefon 07261-6900).