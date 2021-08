Sinsheim. (pol) Opfer einer Betrugsmasche mithilfe dubioser Gewinnversprechen wurde eine 79-Jährige aus Sinsheim. Die Polizei nimmt den Fall zum Anlass zur Warnung vor Trickbetrügern am Telefon.

Wie erst jetzt bekannt wurde, erhielt die Seniorin bereits seit Mitte August mehrere Anrufe eines ihr unbekannten Mannes, der mit einem angeblichen Gewinnversprechen lockte und am Ende rund 2000 Euro erbeuten konnte. Der Unbekannte gab Mitte August vor, dass die ältere Frau bei einem Gewinnspiel gewonnen habe und sie sich nun über rund 30.000 Euro freuen könne. Damit er das Geld auf das Konto der Frau überweisen könne, sollte die Frau zunächst mehrere sogenannte Google-Play Karten im Gesamtwert von rund 2000 Euro kaufen. Durch eine geschickte Gesprächsführung leitete der Betrüger die 79-Jährige an, woraufhin diese in einer Tankstelle nahe ihres Wohnorts und in einem Einkaufsmarkt mehrere solcher Karten kaufte. In der Hoffnung, den versprochenen Gewinn zu erhalten, teilte sie die in den Karten enthaltenden Codes dem Trickbetrüger mit. Erst nachdem weitere Anrufe des Unbekannten ausblieben und die 79-Jährige keinen entsprechenden Zahlungseingang auf ihrem Konto feststellen konnte, schöpfte die Frau Verdacht und erstattete Strafanzeige bei der Polizei. Die Beamten des Polizeireviers Sinsheim haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Trickbetrugsfälle häufen sich in den vergangenen Jahren. Vor diesem Hintergrund hat die Polizei Ratschläge zum Umgang mit der Problematik veröffentlicht. Zweifelhafte Telefongespräche sollten demnach sofort beendet und auf Forderungen oder Fragestellungen nicht eingegangen werden.

Ratsam sei es ferner, eine Person des Vertrauens zum Gespräch dazu zu bitten. Um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, sollte niemals im Voraus Geld ausgegeben, Gebühren bezahlt oder gebührenpflichtige Sondernummern – etwa mit den Vorwahlen 0900, 0180 oder 0137 – gewählt werden. Niemals sollten außerdem persönliche Informationen wie Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern und Ähnliches an Anrufer weitergegeben werden.

Stattdessen sollten verdächtige Anrufer grundsätzlich nach deren Namen, Adresse und Telefonnummer gefragt werden sowie nach Angaben, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt und was genau gewonnen wurde. Antworten sollten bestenfalls mitnotiert werden. Empfohlen wird auch die regelmäßige Kontrolle von Telefonrechnungen und Kontoauszügen.