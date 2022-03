Schwetzingen. (pol/sake) Ein 25-jähriger Mann war am Donnerstagabend unter Alkoholeinfluss mit einem nicht zugelassenen Toyota auf der B535 bei Schwetzingen unterwegs.

Die Integrierte Leitstelle Rhein-Neckar-Kreis verständigte gegen 22.40 Uhr die Polizei, da ein Rettungsfahrzeug derzeit ein unbeleuchtetes Pannenfahrzeug auf der Bundesstraße absichern würde. Eine hinzugerufene Polizeistreife übernahm anschließend die weitere Absicherung und die Beamten stellten dabei fest, dass der 25-jährige Fahrer des Pannenfahrzeugs deutlich unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogentest reagierte positiv auf Cannabis und Opiate. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, teilt die Polizei mit.

Der Mann gab an, sich den Toyota von einem Freund geliehen zu haben, um damit in Richtung Heidelberg zu fahren. Aufgrund Treibstoffmangels blieb er jedoch in Höhe Schwetzingen, unmittelbar nach dem Tunnel liegen. Im Fahrzeug konnten die Kennzeichen des Autos aufgefunden werden. Sie waren zur Stilllegung des Fahrzeugs ausgeschrieben. Zudem konnte der Mann keine Ausweispapiere und keinen Führerschein vorweisen. Er konnte lediglich ein Foto des Führerscheins auf seinem Mobiltelefon vorzeigen. Schon hier waren eindeutige Fälschungsmerkmale erkennbar. Über den tatsächlichen Verbleib seiner Fahrberechtigung machte der 25-Jährige widersprüchliche und unglaubwürdige Angaben, so die Polizei abschließend.

Der nicht zugelassene Toyota wurde abgeschleppt. Gegen den 25-Jährigen wird nun wegen Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss sowie wegen des Verdachts des Drogenbesitzes, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Verdachts weiterer steuer- und verkehrsrechtlicher Verstöße ermittelt.