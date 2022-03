Schwetzingen. (pol/sake) Ein Unbekannter beschädigten am Freitagabend gegen 22.15 Uhr an einer SB-Waschanlage in der Essener Straße sämtliche Saug- und Waschschläuche.

Der Täter durchschnitt die Schläuche. Die Tat wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet, teilt die Polizei mit. Die Ermittlungen zu dem Sachverhalt hat das Polizeirevier Schwetzingen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Telefon 06202/288-0 zu melden.