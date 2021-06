Schwetzingen. (pol/mün/mare) Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde Haftbefehl gegen drei junge Männer im Alter von 18, 20 und 21 Jahren wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung erlassen. Sie hatte laut gemeinsamer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft in der Nacht auf den 19. Juni zwei 18-Jährige am Bahnhof angegriffen (siehe unten).

Nach einem Streit war es zu einer Schlägerei gekommen, wobei einer der beiden 18-Jährigen durch die körperlichen Angriffe das Bewusstsein verlor. Erst nachdem er regungslos am Boden liegen blieb, sollen die drei Angreifer von ihm abgelassen haben und geflüchtet sein.

Der 18-Jährige erlitt durch Schläge und Tritte schwere Kopfverletzungen und musste stationär in einem naheliegenden Krankenhaus aufgenommen werden. Sein Begleiter wurde durch die Übergriffe leicht verletzt.

Das Kriminalkommissariat Mannheim konnte im Rahmen der weiterführenden Ermittlungen drei jungen Männer identifizieren und in der Folge festnehmen. Am Freitagmittag, 25. Juni, wurden die drei Männer dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehle gegen die Drei wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Anschließend wurden sie in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen zu der Tat dauern derzeit noch an.

Update: Mittwoch, 30. Juni 2021, 14.51 Uhr

Zwei Jugendliche beim Bahnhof angegriffen

Zwei 18-jährige Männer wurden am frühen Samstagmorgen von drei 18- bis 21-Jährigen angegriffen und verletzt. Die Personen trafen gegen 1.20 Uhr in der kurz vor der Unterführung am Schwetzinger Bahnhof aufeinander und gerieten in Streit.

Bei der Auseinandersetzung ein 18-Jähriger schwere Verletzungen. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, berichtet die Polizei.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat übernommen. Dort sucht man Zeugen, die Hinweise zu der Auseinandersetzung zwischen 1.15 und 1.45 Uhr geben können. Die Polizisten sind unter der Rufnummer 0621/174-4444 zu erreichen.