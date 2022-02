Schwetzingen (pol/jasch) Ein Einbrecher verschaffte sich in der Nacht auf Mittwoch Zugang in ein Trainings- und Therapiezentrum in der "Südtangente" in Schwetzingen, indem er ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes in Richtung Bahngleise einwarf. Dies teilt die Polizei mit. So gelangte er in das Studio und entwendete mehrere hundert Euro Bargeld, sowie einen Laptop.

Die Polizei ermittelt wegen Sach- und Diebstahlschaden. Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202/2880 melden.