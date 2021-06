Schwetzingen. (pol/krs) Ein Ford-Fahrer hat am Donnerstag gegen 16.40 Uhr ein Auto in der Carl-Gördeler-Straße beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete ein Passant, wie der Ford-Fahrer an einem dort geparkten Opel vorbeifuhr und dabei dessen Außenspiegel beschädigte. Anschließend soll er seine Fahrt fortgesetzt haben.

Der Passant notierte das Kennzeichen und meldete den Unfall der Polizei. Die Beamten suchten den 88-jährigen Ford-Fahrer zu Hause auf. Er schien irritiert und habe den Unfall nicht bemerkt. An seinem Ford stellten die Polizisten übereinstimmende Beschädigungen fest. Gegen den 88-Jährigen wird nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Unfallflucht eingeleitet.