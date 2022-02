Schwarzach. (pol/rl) Von einer Baustelle entwendeten Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch insgesamt etwa 60 Meter Starkstromkabel. In der Wiesenstraße in Unterschwarzach gelangten die Täter auf das Baustellengelände, indem sie ein Bauzaunelement gewaltsam entfernten. Durch die Lücke im Zaun gelangten die Diebe zwischen 16.30 Uhr am Dienstag und 7.30 Uhr am Mittwoch an den Schaltschrank, wo sie die beiden Kabel abschnitten und entwendeten.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Zeugen der Tat oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeiposten Aglasterhausen unter der Telefonnummer 06262/9177080 zu melden.