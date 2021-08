Schriesheim. (pol/rl) Auf dem Parkplatz vor dem Rathaus zerkratzten bislang unbekannte Täter nach derzeitigem Ermittlungsstand acht Autos und verursachten einen Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Am Dienstag meldeten sich sieben betroffene Autobesitzer beim Polizeiposten Schriesheim, die ihre Autos am Morgen auf dem Parkplatz abgestellt hatten und am Nachmittag die Beschädigungen feststellt hatten. Am Mittwochvormittag bemerkte ein weiterer Autobesitzer tiefe Kratzer im Lack seines Wagens.

Weitere Opfer sowie Zeugen können sich unter der Telefonnummer 06203/61301 beim Polizeiposten Schriesheim oder unter der Telefonnummer 0601/1003-0 beim Polizeirevier Weinheim melden.