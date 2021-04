Schriesheim. (pol/mare) Am frühen Mittwochmorgen haben Unbekannte auf einem Feldweg bei Schriesheim eine gestohlene Yamaha angezündet. Das berichtet die Polizei.

Gegen 3.30 Uhr verständigte demnach ein Passant die Polizei, nachdem er auf einem Feldweg bei Schriesheim einen Feuerschein bemerkt hatte. Vor Ort fanden die Polizisten auf dem parallel zum Schlittweg verlaufenden Feldweg in Richtung Dossenheim ein wohl bewusst in Brand gesetztes Leichtkraftrad. Die gerufene Feuerwehr Schriesheim konnte den Brand löschen. An der Yamaha entstand Totalschaden.

Ersten Ermittlungen zufolge wurde das Zweirad zuvor gestohlen. Das Polizeirevier Weinheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Diese können sich melden unter Telefon 06201 /10030.