Schönau. (pol/mare) Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der Landesstraße L535 zwischen Neckarsteinach und Schönau ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer und seine Sozia schwer verletzt wurden. Das teilt die Polizei mit.

Kurz vor 13 Uhr war der 44-jährige Fahrer eines 3,5-Tonners auf der L535 in Richtung Schönau unterwegs. Als er an der Einmündung in Richtung des Lindenbach nach links abbiegen wollte, übersah er den entgegenkommenden Motorradfahrer und stieß mit ihm zusammen.

Dabei wurden der 62-jährige Biker sowie seine 64-jährige Sozia schwer verletzt. Nach ihrer notärztlichen Behandlung wurde bei mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Das Motorrad wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Während der Unfallaufnahme war die L535 bis gegen 14.30 Uhr halbseitig gesperrt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.