Rhein-Neckar-Kreis. (pol/sake) In Mannheim und in mehreren Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis wurden durch Polizeistreifen zahlreiche berauschte Autofahrer kontrolliert.

Allein in Mannheim waren sechs junge Menschen im Alter zwischen 19 und 22 Jahren unter Drogeneinfluss mit Auto oder E-Scooter unterwegs. Zudem hielten Beamte einen 19-Jährigen an, der mit seinem Mercedes in der Werderstraße unterwegs und deutlich alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 2 Promille. Da er zudem noch ein Messer, einen Teleskopschlagstock und einen nicht gekennzeichneten Silvesterböller mit sich führte, sieht er neben einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr weiteren Anzeigen entgegen. Sein Führerschein wurde einbehalten, teilt die Polizei mit.

In Ilvesheim, Hemsbach und Weinheim waren vier weitere Kraftfahrzeugführer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss unterwegs. Auch diese sehen nun Anzeigen entgegen und müssen nun mit entsprechenden Maßnahmen rechnen.