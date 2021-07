Ravenstein. (pol/lyd) Etwa 20 Festmeter Schadholz stahlen Unbekannte vergangene Woche bei Ravenstein-Merchingen, teilt die Polizei mit.

Das Holz wurde auf einem Lagerplatz am Skulpturenradweg in der Nähe des "Gerüst" aufbewahrt. Am Mittwoch oder Donnerstag letzter Woche müssen Unbekannte mit einem großen Fahrzeug die etwa 4 Meter langen Stämme aufgeladen und abtransportiert haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, sich unter der Telefonnummer 06291 648770 beim Polizeiposten Adelsheim zu melden.