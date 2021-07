Ravenstein. (pol/lyd) Einem entgegenkommenden Mercedes musste ein Ford-Fahrer am Mittwochvormittag, gegen 10.40 Uhr, auf der Landstraße zwischen Oberkessach und der Bundesstraße B292 ausweichen. Dabei geriet der 23-Jährige zunächst in den Grünstreifen und dann in den Straßengraben, wo sich der Ford Focus überschlug und erhebliche Schäden an der Straßeneinrichtung verursachte. Verletzt wurde der junge Mann nicht.

Der auf 30 bis 40 Jahre geschätzte Fahrer der anthrazitfarbenen Mercedes-Limousine setzte seine Fahrt fort und entfernte sich von der Unfallstelle.

Nun werden Zeugen gesucht, die den Unfall, bei dem rund 10.000 Euro Schaden entstand, gesehen haben. Hinweise gehen an das Buchener Polizeirevier, Telefon 06281 9040.