Rauenberg. (pol/msc) In der Pfarrgartenstraße haben Unbekannte in der Nacht auf Dienstag, den 1. März, 16 Reifen an sieben verschiedenen Autos zerstochen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 1.000 Euro. Erste Ermittlungen der Behörden ergaben ein kreuzförmiges Einstichloch an allen beschädigten Reifen.

Betroffen waren sowohl Klein- und Mittelklassefahrzeuge, wie auch Oberklassenfahrzeuge und ein Transporter. Zeugen der Tat werden geben, sich unter der Rufnummer 0622257090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden, oder beim Polizeiposten in Mühlhausen unter der Rufnummer 06222662850 anzurufen.