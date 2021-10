Plankstadt. (pri/stoy) Am Montagvormittag hat sich auf der Oftersheimer Landstraße/Abzweig zur B535 ein Verkehrsunfall zwischen einem 7,5 Tonnen schweren Lastwagen und einem Pick-Up ereignet.

Der Lkw-Fahrer fuhr auf der Oftersheimer Landstraße von Plankstadt kommend in Richtung Oftersheim. An der durch eine Ampel geregelten Einmündung bog er nach links zur B535 in Richtung Heidelberg ab. Dabei stieß der Lastwagen frontal mit einem entgegenkommenden Pick-Up der Marke Chrysler zusammen, der in Richtung Plankstadt unterwegs war.

Derzeit klärt die Polizei, wer von den beiden Fahrzeugführern die rote Ampel missachtet hat. Der Lastwagen-Fahrer wurde offenbar nur leicht verletzt. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Wegen auslaufender Betriebsstoffe ist nun eine Fahrbahnreinigung notwendig.