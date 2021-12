Osterburken. (pol/sake) Ein Fußgänger wurde in der Nacht auf Montag auf einer Landesstraße bei Osterburken von einem Auto erfasst.

Gegen 3.30 Uhr war der 51 Jahre alte Fahrer eines Fiats von Rosenberg in Richtung Osterburken unterwegs, als er auf freier Strecke mit dem Fußgänger kollidierte, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Der 29-Jährige wurde zuerst auf die Motorhaube und dann in den Straßengraben geschleudert. Rettungskräfte versorgten den Mann an der Unfallstelle und brachten ihn dann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Am Fiat entstanden durch den Zusammenstoß Schäden in Höhe von rund 10.000 Euro. Da bislang keine Aussagen darüber getroffen werden können, wie es zu dem Unfall kam, wurde ein Gutachter eingeschaltet. Die Landesstraße musste zeitweise voll gesperrt werden.