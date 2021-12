Oftersheim. (alb) Countrymusik und Squaredance, Barbecue und Schießen: Der 1971 gegründete Rod&Gun-Club im Hardtwald bei Oftersheim war ganz nach dem Geschmack vieler US-Streitkräfte. Mit deren Abzug 2013 war die Party vorbei. Der Club ging an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) über und fristete seither ein trauriges Dasein. Am Mittwochvormittag ist eine leer stehende und stromlose Halle mit einer Paintball-Anlage auf dem Gelände in Brand geraten. Das Gebäude sollte demnächst abgerissen werden.

Wie die Polizei berichtet, hatten Spaziergänger die Flammen kurz vor 11 Uhr entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Daraufhin rückten die Feuerwehren aus Oftersheim, Schwetzingen und Hockenheim mit einem rund 100-köpfigen Großaufgebot aus. Sie mussten Wasser per Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen auf das abgelegene Gelände transportieren.

Das Feuer hatte sich indes auf das Flachdach der Halle ausgebreitet. Die dort verbauten Styroporplatten mussten von der Feuerwehr mit einer Kettensäge herausrausgetrennt werden. Schließlich gelang es den Wehrleuten, den Brand zu löschen.

Die Ermittler des Polizeireviers Schwetzingen schlossen nicht aus, dass das Feuer durch vorsätzliches oder fahrlässiges Entzünden von Unrat entfacht wurde und hoffen auf Zeugen. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 0 62 02 / 28 80 bei den Beamten melden.

