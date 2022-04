Oftersheim. (pol/mare) Ein freilaufender Hund hat am Dienstag eine E-Scooter-Fahrerin in Oftersheim zu Fall gebracht. Das berichtet die Polizei.

Die 32-jährige Frau war gegen 9.40 Uhr auf dem Radweg parallel zur Bundesstraße B291 in Richtung Walldorf unterwegs, als der herrenlose Hund plötzlich ihren Fahrtweg querte. Beim Sturz erlitt die 32-Jährige eine Fraktur am Arm. Zudem entstand am Roller Sachschaden.

Der unverletzte Hund soll von einer zufällig vorbeikommenden Verkehrsteilnehmerin in Obhut genommen worden sein. Da bislang nicht bekannt ist, wer für das Tier verantwortlich ist, oder um was für einen Hund es sich handelt, sucht die Polizei nach Zeugen. Wer Hinweise zum Unfall oder zum gesuchten Tier geben kann, kann sich unter 0620/2880 bei der Polizei melden. Inbesondere hofft die Polizei, dass sich die bislang nicht bekannte Verkehrsteilnehmerin meldet.