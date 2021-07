Oftersheim. (pol/mare) Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Oftersheim ist ein 91-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Das teilt die Polizei mit.

Der Mann war mit seinem Fahrrad auf der Eichendorffstraße stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung zur Max-Planck-Straße nahm er einer 85-jährigen Ford-Fahrerin, die von der Max-Planck-Straße nach rechts in die Eichendorffstraße einbiegen wollte, die Vorfahrt und stieß mit ihr zusammen. Der 91-Jährige, der keinen Helm, wurde zu Boden geschleudert und erlitt dabei schwere Verletzungen am Kopf.

Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde. Informationen über seinen derzeitigen Gesundheitszustand liegen nicht vor.