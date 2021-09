Obrigheim. (pol/mare) Eine betrunkene Frau hat am Montagabend eine Polizistin in Obrigheim in den Finger gebissen. Das berichtet die Polizei.

Gegen 21 Uhr wurde demnach der Polizei eine enorm betrunkene Frau in Obrigheim gemeldet. Die 37-Jährige lag auf einer Wiese in der Nähe des Supermarkts im Auweg und war nicht mehr in der Lage, alleine aufzustehen. Sie sollte mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Mosbach gebracht werden. Dagegen wehrte sie sich jedoch und biss die Polizistin, die ihr beim Aufstehen helfen wollte, in den Finger.

Nach ihrer Behandlung auf der Intensivstation kommt auf die 37-Jährige nun noch eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu.