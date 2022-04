Oberzent. (pol/rl) Wegen einer abgebrannten Altpapiertonne hat die Polizei am frühen Donnerstagmorgen die Ermittlungen aufgenommen. Die brennende Tonne mit 240 Liter Fassungsvermögen wurde gegen 5.20 Uhr in der Salmshütte in Unter-Sensbach, an einer Weggabelung festgestellt.

Die alarmierten Brandschützer aus dem Ort konnten zügig das Feuer löschen. Nach ersten Feststellungen sei das Feuer im oberen Teil der Tonne ausgebrochen. Ob sorglos oder bewusst eine Zündquelle in der Tonne entsorgt wurde, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Wer in diesem Zusammenhang Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizei (K 10) unter der Telefonnummer 06062/953-0 in Erbach.