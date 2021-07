Oberhausen-Rheinhausen. (pol/ppf) Die Landesstraße L560 zwischen Waghäusel und Neulußheim ist am Dienstagnachmittag in beide Richtungen gesperrt. Zwei Lastwagen sind dort gegen 15 Uhr frontal zusammengestoßen. Ein Rettungshubschrauber war zwar im Einsatz, wurde dann aber doch nicht gebraucht. Die Polizei gab auf RNZ-Nachfrage an, dass die beiden Fahrer lediglich leicht verletzt sein sollen. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Lkw war auf der L560 in Richtung Schwetzingen unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Lkw. Beide Zugmaschinen mussten abgeschleppt werden.

Durch die Sperrung der Landesstraße kommt es nach Angaben der Polizei auf den Umleitungsstrecken zu Behinderungen im Feierabendverkehr.

Update: Dienstag, 20. Juli 2021, 17.37 Uhr