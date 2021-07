Oberhausen-Rheinhausen. (pol/ppf) Nach ersten Informationen ist derzeit die Landesstraße L560 zwischen Waghäusel und Neulußheim in beide Richtungen gesperrt. Zwei Lkw sind dort gegen 15 Uhr frontal zusammengestoßen. Ein Rettungshubschrauber ist zwar im Einsatz, die Polizei gab auf RNZ-Nachfrage an, dass die beiden Fahrer lediglich leicht verletzt sein sollen. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Derzeit wird die Unfallstelle geräumt, dies wird sich jedoch noch bis in die frühen Abendstunden ziehen. Um 16 Uhr wurden die Abschleppunternehmen informiert. Weitere Informationen folgen.