Nußloch. (pol/mare) Ein Tankstellen-Überfall in Nußloch ist am Sonntagabend gescheitert. Das berichtet die Polizei.

Gegen 17.40 Uhr kam der Täter demnach in den Verkaufsraum der Tankstelle in der Hauptstraße und bedrohte dabei die allein anwesende Kassiererin mit einer schwarzen Pistole. Er forderte die Frau mehrfach auf, ihm das Bargeld herauzugeben, was jedoch aufgrund des gesicherten Kassensystems scheiterte. Der Täter flüchtete daraufhin ohne Beute.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Auswertung der sichergestellten Spuren dauert bislang an. Zeugen des Vorfalls oder Hinweisgeber, die Verdächtiges beobachtet haben, bittet die Polizei, sich unter Telefon 0621/174-4444 an die Kriminalermittler zu wenden.