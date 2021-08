Nußloch. (bmi) Eine SMS und eine darin enthaltene Verknüpfung zu einem Online-Portal sind einer 51-Jährigen am Dienstag gegen 18.15 Uhr zum Verhängnis geworden und haben sie womöglich mehrere Tausend Euro gekostet. Wie die Polizei berichtet, hatte die Nußlocherin eine angeblich von ihrer Hausbank stammende, in Wahrheit aber fingierte Nachricht erhalten. Deren Inhalt: Ihre Push-TAN-Registrierung, nötig für den Zugang zum Online-Banking, laufe bald ab und müsse umgehend erneuert werden.

Nichts ahnend und in der Überzeugung, dass es sich um eine echte Nachricht des Geldinstituts handelte, klickte die 51-Jährige eine in der SMS aufgeführte Verlinkung an. Sofort wurde sie auf eine falsche Internetseite weitergeleitet, wo sie schließlich sensible Daten preisgab. "Diese Onlineportale sehen den Internetseiten der echten Banken täuschend ähnlich", beschreibt Polizeisprecherin Jenny Elsberg auf RNZ-Nachfrage. Während der Dateneingabe ihrer Opfer spähen die Betrüger hier parallel die Daten aus; sodass der eigentliche Nutzer in der Regel keinen Zugriff auf sein Konto habe.

Wie auch bei der 51-Jährigen, die sich kurze Zeit später beim erneuten Versuch nicht mehr für ihr Online-Banking-Konto anmelden konnte. "Die Betrüger ändern meist schnell das Kennwort, damit sie mehr Zeit haben, in der sie Buchungen vornehmen können und Stornierungen durch den eigentlichen Besitzer verhindern", erklärt die Polizeisprecherin das übliche Vorgehen bei der bundesweit bekannten Betrugsmasche, von der rund um Heidelberg zuletzt aber keine Fälle mehr bekannt geworden seien.

Ein Gespräch mit ihrer Bank bestätigte den bösen Verdacht der 51-Jährigen: Die Unbekannten hatten bereits auf ihr Konto zugegriffen und einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag abgebucht.

Die Cyberkriminalisten der Kripo Heidelberg haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei gibt folgende Warnhinweise:

Vertrauen Sie keinen (SMS-/Messenger-) Nachrichten von unbekannten Absendern

Klicken Sie niemals auf Links von Ihnen unbekannten Quellen.

Rufen Sie im Zweifelsfall manuell die Internetseite Ihrer Bank auf.

Rufen Sie den Anrufer lieber zurück. Lassen Sie sich hierzu über die Zentrale verbinden.

Halten Sie im Zweifelsfall Rücksprache mit Ihrem persönlichen Ansprechpartner bei der Bank.

Geben Sie niemals TANs oder Kennwörter preis.

Seien Sie bei Anrufen grundsätzlich misstrauisch. Durchwahlnummern können verfälscht werden.

Ändern Sie in jedem Fall ihr Kennwort/Passwort, wenn Sie eine solch fragwürdige Nachricht erhalten haben.

Update: Donnerstag, 26. August 2021, 19.45 Uhr