Nußloch. (pol/mare)

Am Montagmittag zwischen 13 und 14.30 Uhr drang eine Frau in die Wohnung einer Seniorin in der Panoramastraße ein, indem sie dieser vorspiegelte, eine Putzkraft zu sein. In der Wohnung stahl sie vom Küchentisch der 79-Jährigen die Geldbörse, in der sich mehrere hundert Euro Bargeld und persönliche Dokumente befanden.

Die Seniorin beschreibt die Unbekannte als etwa 50 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß mit dunklen Haaren und einem gepflegten Erscheinungsbild. Die Frau habe eine Haube auf dem Kopf getragen sowie graue Kleidung mit einer Schürze und eine blaue MNB. Wohin sich die Frau entfernte, ist nicht bekannt.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen zu der Unbekannten aufgenommen und bittet Zeugen, die eine Frau, auf die die Beschreibung zutrifft, gesehen haben, sich unter der Rufnummer 06222/5709-0 zu melden.