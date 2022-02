Neulußheim. (pol/sake) Ein Bagger-Fahrer bekam bei der Fahrt einen Niesanfall und blieb mit seinem Gefährt an einem Mercedes hängen.

Am Freitag gegen 13 Uhr war ein 34-jähriger Mann in der Albert-Schweitzer-Straße mit einem Bagger unterwegs. Im Bereich der Einmündung zum Lerchenweg blieb der Mann mit seiner Arbeitsmaschine zunächst an einem Mercedes hängen, welcher auf einen dahinter geparkten Seat geschoben wurde. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von über 20.000 Euro, teilt die Polizei mit.

Bei der Unfallaufnahme erklärte der Unfallfahrer den Beamten, dass er während der Fahrt plötzlich niesen musste. Durch die kurze Unaufmerksamkeit verriss ihm das Lenkrad, was schließlich zum Unfall führte. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.