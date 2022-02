Neckarzimmern. (pol/jasch) Bei einer Polizeikontrolle stellte sich heraus, dass ein Lkw fast zwei Tage ohne Unterbrechung unterwegs war.

Laut Polizeiangaben mussten die zwei Lkw-Fahrer in der Folge mehrere tausend Euro Sicherheitsleistung zahlen. Die Fahrer, zwei Brüder aus der Slowakei, waren mit einem Sattelzug unterwegs und wurden vom Verkehrsdienst Mosbach am Freitagmittag auf der Bundesstraße B27 bei Neckarzimmern überprüft. Anhand des Kontrollgeräts im Lastwagen stellten die Polizeibeamten fest, dass die Fahrerkarte des Vaters der beiden Brüder eingelegt war und das Fahrzeug mehr als 42 Stunden ununterbrochen gelenkt wurde.

Das Kontrollgerät erfasst und überwacht die Lenk- und Ruhezeiten in einem Lkw. Ihre eigenen Fahrerkarten nutzten die beiden 55 und 57 Jahre alten Brüder hingegen nicht.

Weil sie nicht mit ihrer eigenen Fahrerkarte am Steuer saßen und die Tageslenkzeit massiv überschritten hatten, kommt auf die Brüder eine Anzeige zu. Der 55-jährige Fahrer hat durch das Benutzen der falschen Fahrkarte eine Straftat begonnen und muss mit einer Anzeige an die Staatsanwalt Mosbach rechnen. Die Sicherheitsleistung in Höhe von 8.000 Euro sichert das Strafverfahren, da die Männer in Deutschland keinen festen Wohnsitz haben.