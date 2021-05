Neckarzimmern. (pol/mare) Ein VW Golf-Fahrer hat am Freitag angeblich nach einem Überholvorgang und einem Streit mit einem Motorradfahrer so stark abgebremst, dass das Auto im Grünstreifen landete. Das berichtet die Polizei.

Gegen 14.45 Uhr fuhr der blaue VW Golf mit Mosbacher Kennzeichen auf der Bundesstraße B27 von Neckarzimmern in Richtung Mosbach. Eine Verkehrsteilnehmerin beobachtete, wie der Golf nach einem Überholvorgang ruckartig nach rechts gefahren war und so stark abbremste, dass die Räder blockierten und das Fahrzeug so in den Grünstreifen des Fahrbahnrandes rutschte.

Die Zeugin konnte das Kennzeichen ablesen und verständigte die Polizei, die die Ermittlungen aufnahm. Der Fahrer wurde ermittelt werden. Der 52-jährige Mann rechtfertigte sein gefährliches Verhalten damit, dass er angeblich von einem Motorradfahrer durch eine beleidigende Geste provoziert wurde.

Die Polizei sucht deshalb noch Zeugen. Diese können sich melden unter Telefon 06261/8090.