Neckarsulm. (pol/msc) Ein Streit in einer Sauna hat am Samstagabend zu einer Schlägerei geführt. Auslöser war laut Polizeiangaben vermutlich eine nicht geschlossene Saunatür in einem Spaßbad am Wilfenseeweg.

Eine 36-Jährige soll daraufhin auf drei junge Männer zwischen 19 und 20 losgegangen sein. Als der Bademeister den Streit schlichten wollte, geriet er ebenfalls in einen Konflikt mit dem 48-jährigen Begleiter der Frau. Daraufhin wurde die Polizei verständigt.

Die beiden mutmaßlichen Unruhestifter wollten einer Kontrolle offenbar aus dem Weg gehen und das Bad verlassen, im Umkleideraum kam es dann jedoch zur nächsten Auseinandersetzung: Der 48-Jährige stritt sich nun mit einem 44-jährigen Badegast. Insgesamt wurden mehrere Personen leicht verletzt.

Die hinzugerufenen Beamten konnten zudem einen Alkoholeinfluss bei den beiden Streitlustigen feststellen. Der entsprechende Test ergab beim 48-Jährigen einen Alkoholwert von 1,6 Promille.