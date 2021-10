Neckarsteinach. (pol/rl) Ein weißer Grand Cherokee Jeep im Wert von etwa 60.000 Euro wurde am vergangenen Wochenende, 9. bis 11. Oktober, in Neckarsteinach gestohlen. Der Gebrauchtwagen stand ohne Kennzeichen auf dem Gelände eines Autohändlers in der Bahnhofstraße. Ob das Auto weggefahren oder auf einen Transporter geschafft wurde, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Wer den zwei Jahre alten Jeep gesehen hat, meldet sich bitte beim Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0.