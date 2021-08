Neckargemünd. (pol/make) Die Polizei hat mit Hubschraubern eine Raserin verfolgt und letztendlich gefasst. Am Samstagabend wollte eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Neckargemünd gegen 21:30 Uhr die 36-jährige Fahrerin eines PKW VW Golf mit Kölner Zulassung auf der Bundesstraße B37 im Bereich Kleingemünd kontrollieren.

Beim Versuch das Fahrzeug mittels Signalgeber anzuhalten, beschleunigte die Fahrerin ihr Fahrzeug unvermittelt und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Neckargemünd davon. Als die Beamten dem Fahrzeug folgten, erreichte der Golf, bei erlaubten 50 km/h, Geschwindigkeiten von bis zu 140 km/h und schaltete das Abblendlicht aus.

Danach wurde von den Beamten die Verfolgung aufgenommen, aber bereits nach kurzer Strecke abgebrochen, um eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer auszuschließen. Bei den im Anschluss mit mehreren Streifenwagen durchgeführten Fahndungsmaßnahmen konnte zunächst der Pkw VW Golf, auf einem Parkplatz der Gemeinde Schönau aufgefunden werden. Kurze Zeit später konnte auch die Fahrerin beim Verlassen ihrer Wohnung angetroffen werden.

Diese musste die Beamten zum Polizeirevier Neckargemünd begleiten, wo ihr durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde, da der Verdacht auf Drogeneinfluss bestand. An den Fahndungsmaßnahmen waren neben einem Polizeihubschrauber auch Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Südhessen beteiligt. Da die 36-jährige Fahrerin in vergangenen Tagen bereits mehrfach in gleicher Art in Neckargemünd und Mannheim aufgefallen war, wurde ihr Fahrzeug beschlagnahmt.

Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Vorfalles. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd unter der Telefonnummer 06223 / 92540, in Verbindung zu setzen.